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Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 19 yıldır "kapalı gişe" oynuyor

AA

Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 19 yıldır "kapalı gişe" oynuyor

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Bursa Barosu avukatlarından oluşan tiyatro grubu 19 yıldır kalabalık seyirci topluluklarına oyunlarını sahneliyor.

Baroya kayıtlı avukatlar tarafından 2004'te kurulan ve "Tiyatro Advocato" ismiyle oyunlarını sahnelemeye başlayan topluluk, yıllardır seyircinin önüne çıkmaya devam ediyor.

Her sezon farklı konuları ele alan avukatlar, Bursa'nın çeşitli tiyatro sahnelerinde yoğun seyirci ilgisiyle karşılaşıyor.

Bu sezon farklı şehirlerde de gösterilerine devam eden grup, 20 avukatla çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki sezonlarda "Eyvah Yine Karıştı", "Babalar ve Oğullar" ve Aristophanes'in "Barış Oyunu"nu sergileyen tiyatro topluluğu, bu sezon ise yazar Haldun Taner'den "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunuyla sahneye çıktı.

Tiyatro yönetmeni ve topluluğun kurucusu İzzet Boğa, AA muhabirine, yıllar geçtikçe tecrübelerinin ve ilginin arttığını söyledi.

Avukatlık mesleğiyle tiyatro oyunculuğunun birbirine benzediğini belirten Boğa, "Her ikisinde de ritüel çok önemli. Yargılamada da kimin nerede duracağı, hangi sırayla konuşacağı çok önemli. Avukatlık vekalet mesleği. Biz başkası adına hareket ediyoruz, başkasını yerine geçerek onun savunmasını yapıyoruz. Bu da tiyatroyla doğrudan bağlantılı." dedi.

Boğa, tiyatronun stajyer avukatlar için de bir yönden eğitim amaçlı kullanıldığını anlattı.

Son yıllarda stajyer sayılarına paralel olarak tiyatro eğitimlerine ilginin arttığını vurgulayan Boğa, şöyle devam etti:

"Toplum önünde konuşma, kendine güven, mesleki gelişim ve kişisel gelişim açısından çok büyük faydası oluyor. Sayımızın da gün geçtikçe artmasıyla ortaya çıktı. Bu açıdan meslekte ya da baro içerisinde tiyatro sanatı konusunda hiçbir zorluk çekmedik. Tam tersine büyük bir destek gördük. Herhangi bir amatör grup gibi senede bir iki gösteri yapmıyoruz. Turnelere gidiyoruz şehir dışına, festivallere kabul ediliyoruz, festivallere davet alıyoruz, oralarda oynuyoruz. Kurulduğumuzdan günden bu yana 400'e yakın oyun sergilemişizdir. Dolu salonlara oynuyoruz. Bundaki sebep tabii ki devamlılık. Sürekliliğimiz olduğu için bizi artık takip eden belli bir kitle var. Onlar arayıp buluyorlar. Takip edilen bir tiyatro olduğumuz için biletlerimiz önceden bitiyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Çünkü verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz. İlk oynadığımız yıllarda da dolu oynuyorduk, şimdi de dolu oynuyoruz."

- "Sahneye çıktığımızda inanılmaz bir heyecan duyuyoruz"

Grubun üyelerinden Tuğçe Alsaç da 4 yıldır bu topluluğun bir parçası olduğunu dile getirdi.

Küçüklükten beri tiyatroya ve drama derslerine ilgi duyduğunu aktaran Alsaç, Bursa'ya geldiğinde baronun tiyatrosu olduğunu öğrendiği ve bunun kendisini cezbettiği kaydetti.

Stresli bir iş yaptıklarını ve günün sonunda tiyatroyla kafa yormanın iyi geldiğini anlatan Alsaç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim mesleğimiz insanı anlamak. Öncelikle karşı tarafı iyi anlamamız gerekir iyi bir avukat olabilmemiz için. Tiyatroda da büründüğümüz o rolü iyice anlamak ve kavramak gerekiyor. Açıkçası bunların ikisi birbiriyle örtüşen şeyler gibi geliyor bana. Mutlaka her iki meslek de birbirini etkiliyor. Belki de insanlara avukatların tiyatro yapıyor olması ilginç gelebilir. Biraz da bu ilgi çekiyor ve bu yüzden geliniyor olabilir. Meslektaşlarımız destekliyorlar ve her zaman geliyorlar. Çevrelerine de duyuruyorlar. Belki daha önce hiç tiyatroya gitmemiş insanlar bile bizimle beraber tiyatro izlediklerini söylüyorlar. Bu tabii çok mutluluk verici. Biz sahneye çıktığımızda inanılmaz bir heyecan duyuyoruz. Zaten tiyatro böyle bir şey. O heyecanı iliklerimize kadar hissetmediğimiz zaman olmuyor."

Seyircilerden Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Zeynep Göknur Yıldız ise avukatları çok başarılı bulduğunu belirtti.

Uzun süredir bu grubu takip ettiğini anlatan Yıldız, "Gerçekten çok büyük bir amatör ruh ve sevgiyle, aşkla yapıyorlar bu işi. Bu da tabii doğal olarak sahneye yansıyor. Titizlik ve hassasiyetle yapılan her iş seyirciye yansır. Seyirci de beğeniyor ki bu kadar doluyor. Takip ediyorum ve takip etmeye devam edeceğim. Çünkü inanın ki çok büyük bir emek var. Yani tiyatroda olsun, diğer alanlarda olsun, amatör ruhla yapıldığında çok büyük bir emek var." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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