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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin "nefes alma" durakları bayrama hazır

AA

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin "nefes alma" durakları bayrama hazır

BURSA (AA) - CEM ŞAN/UĞUR ULU - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hizmet sunan, akaryakıt, yöresel ve ulusal markaların yer aldığı ticari alanlardan oluşan 31 adet Oksijen Tesislerine, Kurban Bayramı tatili boyunca günlük yaklaşık 400 bin kişi bekleniyor.

İşletmeci firma Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye bağlı Oksijen Tesisleri'nin Genel Müdürü Alp Gürdil, AA muhabirine, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, bağlantı yollarıyla 446 kilometrelik güzergahında gidiş ve dönüşte toplam 31 adet hizmet tesisini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Otoyolun kullanımına paralel olarak her yıl tesislere girişlerin arttığını belirten Gürdil, "Özellikle bu sene başından itibaren şu ana kadar, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 50 ile 70 arasında tesislerimize giriş yoğunluğu söz konusu oldu. Hem yaptığımız işlerin hacmi hem de tesislere girişlerimiz arttı. Son derece memnunuz. Bunun yılın ikinci yarısına da aynı oranlarda yansıyacağını düşünüyorum. Sadece bayramlara yönelik değil gerek hafta sonu gerekse hafta içi tesislerimizde her gün bu yoğunlukları görüyoruz." dedi.

Tesislerdeki perakende kuruluşlarının çeşitliliğinin her geçen yıl zenginleştiğini ve tesislerde sürekli yeni konseptler getirdiklerini aktaran Gürdil, tesislerdeki perakende alanlarını 5 yıl içinde yüzde 30-35 genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bazı tesislerde ilave alanlar yapmak için girişimlerde bulunduklarını anlatan Gürdil, şöyle devam etti:

"Buna mevcut olan perakendecilerimizden çok ilgi var. Bir de dışarıdan gelen 'Ah ben niye bu fırsatı kaçırdım' diyen perakendecilerimiz de oluyor. Elbette hepsine yer vermek isteriz ama şu anda bütün tesislerimizi doldurduğumuz için çok sınırlı olacak şekilde büyümeleri yapacağız. Fevkalade memnunuz bu gelişmelerden dolayı. Otoyoldaki potansiyelin son derece büyük olacağını tahmin ediyorduk. Dolayısıyla bu kadar tesisi zamanında tasarladık ve planladık. Hedeflerimize de ulaştık."

- KGM'den tesislere teşekkür belgesi

Gürdil, geçen Ramazan Bayramı'nda otoyolda yoğun geçişlerin olduğunu ve bunun tesislere de yansıdığını bildirdi.

Kurban Bayramı'nda da aynı yoğunluğu beklediklerine değinen Gürdil, "Tesislere günde 350-400 bin müşteri girişi bekliyoruz. Bu fevkalade önemli olacak bizim için. Bayram süresi boyunca tesislerde faaliyetimize hazırız. Gelen müşterilerimizin gerek tuvaletler gerek yiyecek içecek gerekse hazır giyim açısından memnun etmeye hazırız. Bu yoğunluğu bekliyoruz. Bu yoğunluk için de son derece hazırlıklı olduğumuzu bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.

Gürdil, bu yıl özellikle peyzaja çok önem verdiklerini dile getirerek, görselliğiyle dikkati çeken tesislerin son derece güncel ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Çok iyi bir denetim mekanizması kurduklarını belirten Gürdil, şunları kaydetti:

"Her hafta düzenli olarak perakendecilere geri bildirimimiz var. Neyi yanlış neyi doğru yapmış, olumlu, olumsuz yönünde bildirim veriyoruz. Bu denetimin çok büyük katkısı oluyor perakendecilere. Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere hepsi son derece memnun bu uygulamadan. Böyle bir konsept daha önce yoktu. Bu tesisler otoyolla birlikte tasarlandı. Dolayısıyla herkesin dikkatini ve ilgisini çekiyor.

Yapılan denetimler sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bizi bir teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Bütün tesislerimize ayrı ayrı teşekkür belgesi verdi. Bu proje kapsamında tesislerin yola olan katkısını belirten ayrı bir ödül daha verdi. Dolayısıyla bundan çok memnunuz. Bu işleri yaparken birazcık da motivasyona ihtiyacımız var. Ekibimiz bundan son derece memnun kaldı. KGM'nin bize vermiş olduğu bu teşvikle performansımızı belki 3 misli daha artırdık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum böyle bir ödüllendirme yaptıkları için."

- Okullar tatile girince otoyolda yoğunluk arttı

O167 Oksijen Tesisi'nde faaliyet gösteren bir restoranın müdürü Bayram Bayraktar ise okulların tatile girmesiyle otoyoldaki yoğunluğun arttığı bilgisini verdi.

Kurban Bayramı tatili hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Bayraktar, "Depolarımızda stokumuzu artırdık. Personel olarak hizmet verecek arkadaşlarımızı istihdam ettik. Gerekli eğitimleri verdik ve önümüzdeki bayramla birlikte Allah nasip ederse çok iyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü bizim bu iş yerimizin bir özelliği de şudur: Diğer otobandaki işletmelerden artı olarak bizler 24 saatte 500-600 civarında otobüsün burada konaklamasıyla yolcuların ihtiyaçlarını gidermesi için çok daha özverili çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu haftadan sonra tesise gelen otobüs ve otomobil sayılarının 2-3 kat artacağını öngördüklerini belirten Bayraktar, "Bugünlerde mesela 2 bin-2 bin 500 araç giriyorsa önümüzdeki hafta 4-5 bini çok rahat bulacağını öngörüyoruz. Misafirlerimizin, tesisimizden ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli hazırlıkları yaptık." dedi.

O204 Oksijen Tesisi'nde faaliyet gösteren bir lokantanın sorumlusu Oylum Duygu Çapraz da bayrama yönelik öncelikle tedarikçi firmalardan fazla ürün çekmeye başladıklarına değindi.

İşletmelerinde günlük ve anlık yemek çıkardıklarını bildiren Çapraz, "Yemeklerimiz o gün çıkıyor, servis ediliyor ve hizmete sunuluyor. Bayram günlerinde veya bayrama yakın günlerde daha fazla döner takarız. Onun haricinde personel olarak sayımızı artırdık. Normal sayımızın 3'te bir fazlasında personelle çalışmaya başladık. Rutin bir günde 600 kişiye hizmet verirken bayramda 4-5 bin arası müşteri kabulü yapabiliyoruz. Buna personel olarak da ürün olarak da hazırız." diye konuştu.

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