Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boya kimya üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Başköy Mahalesi Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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