GÜNCELLEME - Bursa'da boya kimyasalları fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boya kimyasalları üretilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Başköy Mahallesi Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisten yükselen dumanı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ekipleri ile belediyeye ait su tankerleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 10 itfaiye aracıyla 40 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, park halinde bulunan otomobil ve kamyonet zarar gördü.

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