Gemlik Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle ameliyat edilen fıtık hastası sağlığına kavuştu

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde fıtık rahatsızlığı bulunan 48 yaşındaki Nedim Kulaç, laparoskopik (kapalı) fıtık ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kulaç, fıtık rahatsızlığı yaşayınca Gemlik Devlet Hastanesi'ne başvurdu.



Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ersin Dönder tarafından tetkikleri yapılan Kulaç için ameliyat kararı alındı.

Kulaç, laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen fıtık ameliyatı sayesinde kısa sürede taburcu olarak normal hayatına döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönder, Gemlik Devlet Hastanesinde laparoskopik ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini, fıtık rahatsızlığı ile gelen hastalara bu yöntemi uyguladıklarını belirtti.

Bu ameliyatın ilçe devlet hastanelerinde nadiren yapılabildiğini aktaran Dönder, şunları kaydetti:

"Kapalı fıtık ameliyatı karın zarları, karın kasları kesilmeden, sadece ufak birkaç tane delik ile girilerek, periton dediğimiz karın ön duvarından girilerek yama koyularak yapılan bir ameliyat. Bu ameliyatta özellikle kaslar, büyük dokular harap edilmediği için hastanın ağrısı ameliyat sonra çok minimal düzeyde olmakta hatta bazı hastalarda hiç ağrı olmamaktadır. Ameliyat sonrası normal sosyal hayata dönüş çok kısa zamanda olmakta bu da hastanenin yükünü azaltmakta ve normal hayata dönüşü hızlandırmaktadır."

Nedim Kulaç ise ameliyattan 2-3 saat sonra yürümeye başladığını bildirerek, "Ameliyat çok rahat geçti, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ertesi günü taburcu oldum ve normal hayatıma döndüm. Hiçbir sıkıntım şikayetim yok. Hocalarımızın eline sağlık." ifadesini kullandı.

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