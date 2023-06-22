Bursa Ovası'ndaki kaçak yapılar yıkılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi, ovalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmetiye Mahallesi’nde birinci sınıf tarım arazisine ruhsatsız inşa edildiği belirlenen ve hakkında yıkım kararı verilen 11 bloktan oluşan fabrikanın yıkılması için bölgeye giden belediye ekipleri, fabrika sahibinin mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı dolayısıyla sadece bir bloğun yıkımını gerçekleştirebildi.

Yürütmeyi durdurma kararı süresinin sona ermesinin hemen ardından bir kez daha iş makineleri ile bölgeye giden belediye ekipleri, 5 bin 500 metrekare alanda inşa edilen fabrikanın yıkımını tamamladı. 3 gün süren yıkımla, 5 dönümlük tarım arazisi yok olmaktan kurtarılarak ovaya geri kazandırıldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.