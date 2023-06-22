Bursa'da park halindeki otomobilden 400 uyuşturucu hap çıktı

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BURSA (AA) - Bursa'da polisin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki otomobilde 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, park halinde olan, içinde bir kişinin bulunduğu araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, 400 adet uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, aracın içindeki 28 suç kaydı olan E.İ. (30) ile otomobil dışında bulunan S.Z. ve U.Ş'yi gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli, savcılık talimatıyla "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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