Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye'de de sandıklar kurulacak

BURSA (AA) - Özbekistan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, ülkesinde 9 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı erken seçimi için Türkiye'deki vatandaşlarının da oy kullanması için 4 ilde sandıkların kurulacağını bildirdi.

Agzamhodcaev, Özbekistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin çok zengin yönlerinin bulunduğunu söyledi.

Malatya'dan Buhara'ya giden Abdülhalik Gucdüvani'yi baş tacı olarak gördüklerini, Semerkant'tan İstanbul'a gelen Ali Kuşçu ile gurur duyduklarını belirten Agzamhodcaev, "Osmanlı döneminde Özbek tekkeleri de Anadolu'daki ilk konsolosluklardı. Şu anda her Türk vatandaşının gururla söylediği İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da Buharalı Özbek bir ailenin çocuğu. Demek istediğim; aynı beşikte büyüdük." ifadesini kullandı.

Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin en parlak dönemini yaşadığını vurgulayan Agzamhodcaev, son yıllarda Özbekistan'ın Türkiye ile ikili ticaretinde büyük ilerlemeler katedildiğini aktardı.

İki ülke arasında 2017'de 1 milyar dolar olan ticari ilişkilerin bu sene 3,5 milyara dolara ulaşacağını kaydeden Agzamhodcaev, "Çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu rakam az, bunu da geliştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vatandaşlarımızın seçimlere aktif olarak katılmalarını rica ediyoruz"

Agzamhodcaev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimleriyle 2017'den itibaren ülkede geniş reformların yürürlüğe konulduğunu, bu sayede yıllardır bekleyen sorunların çözülmeye başladığını anlattı.

Bu süreçte Türkiye ile ilişkilerin de geniş kapsamlı stratejik bir seviyeye ulaştığını kaydeden Agzamhodcaev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki bu ilişkiler bundan sonra da daha büyük neticelere ulaşacak. Özbekistan'da 9 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçimi olacak. 30 Nisan'da anayasa değişikliğiyle ilgili bir referandum yapıldı. Anayasamızın yüzde 65'i değişti. En önemlisi de bu anayasa çalışmalarında Özbekistan milletinin fikirleri alındı. Milletimizden 200 binden fazla kişinin fikirlerini öğrenip onları da bu yeni anayasaya dahil ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev, bu yeni anayasadaki sorumluluklarını yerine getirmek için döneminden 3,5 sene fedakarlık yaparak yeni seçimi ilan etti.

Seçim sürecinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın kolaylığı için biz de Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya'da sandık kuracağız. 1 Temmuz'da bir sandığımız Bursa'daki fahri konsolosluğumuzda, ikinci sandığımız da İnegöl ilçesinde kurulacak. Bu vesileyle vatandaşlarımızın seçimlere aktif olarak katılmalarını rica ediyoruz."

Konuk Başkonsolos, Bursa'da iş insanı dernekleriyle görüşmelerde bulunduğunu, sunumlarını aktardıklarını belirtti.

Özbekistan'ı, yatırım fırsatlarını anlattıklarını dile getiren Agzamhodcaev, "Görüşmelerimizde onların Özbekistan'a gelmek istediklerini fark ettik. Bu faaliyetlerimizle biz bu rakamları yeni seviyelere çıkartacağız. Özbekistan Türk iş adamları için açık, herkesi bekliyoruz, işbirliğine hazırız." dedi.





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