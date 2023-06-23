35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 7 Temmuz'da başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 7 Temmuz'da başlayacak

AA

35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 7 Temmuz'da başlayacak

BURSA (AA) - Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu yıl 35'incisi düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında 18 ülkeden 650'yi aşkın dansçı, 7-12 Temmuz'da Bursa ve ilçelerinde gösterilerini sunacak.

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen yarışma, "61. Uluslararası Bursa Festivali" etkinliklerinde, farklı ülkelerden kültürlerin örneklerini sanatseverlerle buluşturacak.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya, Karadağ, Kosova, Macaristan, Meksika, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu ve Sırbistan'dan ekiplerin yanı sıra 20'den fazla yerel dernek, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ile kent merkezi ve 17 ilçe merkezinde sahne alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültürpark'ta düzenlenen tanıtım toplantısında, Bursalılara en iyi hizmeti, her şartta ve her zeminde sağlayabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gösterilerin sadece Bursa'nın merkezinde değil 17 ilçenin tamamında yapılacağını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Durmazlar'ın ana sponsorluğunda, Referans Catering, Parkur Zeplinx ve Hayat Hastanesinin de destekleriyle gerçekleştirilen festivalimiz, 7 Temmuz Cuma günü kortejle başlayacak. Aynı günün akşamında Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda bütün ülkelerin dansçıları performanslarını icra edecek. 7 Temmuz'dan itibaren ekipler, şehrin dört bir yanında yapacakları gösterilerin yanı sıra her akşam Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalılarla buluşacak. 12 Temmuz gala akşamında yapılacak gösterilerin ardından Altın Karagöz'de dereceye girenler belli olacak. Seçkin jürimizin değerlendirmesi neticesinde bu yıl birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin avro ödül verilecek. Ayrıca bir ekibe de 1000 avro 'TÜRKSOY Özel Ödülü' verilecek."

Aktaş, festivale katkı sağlayan BKSTV Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, sponsorlara ve Bursa'daki yerel halk dansları topluluklarına teşekkür etti.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser de Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın, alanında en seçkin organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar 87 ülkeden 70 binin üzerinde dansçıyı misafir ettiklerini bildiren Etkeser, "Bu etkinlik sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin de tanıtımına katkı sağlamakta. Her şeyi hızlıca tükettiğimiz, küreselleşen dünyamızda, geleneklerimiz ve kültür mirasımızı koruyarak, değerlerimizi hem gelecek nesillere aktarmak hem de Bursa'mızı uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyoruz. Yarışacak bütün ekiplere başarılar diliyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, Festival Koordinatörü Nedim Bayram ile sponsor firma temsilcilerinin de katıldığı toplantının ardından yerel dernek temsilcileri, kura çekerek ekiplerinin sahne alacağı gün ve sıraları belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da ormanlık alanlara ...
Bursalı sanatçılar Cumhuriyetin 100. yılına özel marş besteledi
YEREL HABERLER Bursalı sanatçılar Cumhuriyetin 100. yılına özel marş ...
Vicdanı izin vermediği için avukat çifti darbedip oğlunu kaçırmış
YEREL HABERLER Vicdanı izin vermediği için avukat çifti darbedip ...
Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye'de de sandıklar kurulacak
YEREL HABERLER Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye'de ...
Taziye için geldikleri apartmanda halatı kopan seyyar asansör zemine düştü: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Taziye için geldikleri apartmanda halatı kopan seyyar ...
Bursa'da seyyar asansörün halatının kopması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da seyyar asansörün halatının kopması sonucu 2 ...
Uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kişi ile arkadaşını sokakta darbettiler; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kişi ile ...
Kontrolden çıkan cip zeytinlik alana girerek takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan cip zeytinlik alana girerek takla ...
Bursa'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma; 1'i yoldan geçen 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma; 1'i ...
Uludağ'ın yamaçlarında kaybolan kişiyi arama çalışmaları 22 gündür sürüyor
YEREL HABERLER Uludağ'ın yamaçlarında kaybolan kişiyi arama ...
Gece kulübü işletmecisini, kendisini mekandan çıkarttırdığı için öldürmüş; saldırı kamerada (2)
YEREL HABERLER Gece kulübü işletmecisini, kendisini mekandan ...
Park halindeki otomobilde 400 uyuşturucu hap bulundu; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde 400 uyuşturucu hap bulundu; ...
Bursa'da park halindeki otomobilden 400 uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da park halindeki otomobilden 400 uyuşturucu ...
Bursa Ovası'ndaki kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Bursa Ovası'ndaki kaçak yapılar yıkılıyor
Bursa Kadın Mühendisler Derneği geleceğin mühendislerini güçlendirmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Bursa Kadın Mühendisler Derneği geleceğin ...
Bursa merkezli kaçak silah operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa merkezli kaçak silah operasyonunda 5 tutuklama
Bursa ve İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa ve İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti ...
Osmangazi Belediyesinin kurban yakalama timleri göreve hazır
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesinin kurban yakalama timleri ...
Gemlik Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle ameliyat edilen fıtık hastası sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Gemlik Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle ameliyat ...
Bursa Gazeteciler Cemiyetinin 2021-2022 Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Bursa Gazeteciler Cemiyetinin 2021-2022 Başarı ...
Bursa'da kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede ...
Gece kulübü işletmecisini, kendisini mekandan çıkarttırdığı için öldürmüş; saldırı kamerada
YEREL HABERLER Gece kulübü işletmecisini, kendisini mekandan ...
GÜNCELLEME - Bursa'da boya kimyasalları fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da boya kimyasalları fabrikasında ...
Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.