35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 7 Temmuz'da başlayacak

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BURSA (AA) - Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu yıl 35'incisi düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında 18 ülkeden 650'yi aşkın dansçı, 7-12 Temmuz'da Bursa ve ilçelerinde gösterilerini sunacak.

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen yarışma, "61. Uluslararası Bursa Festivali" etkinliklerinde, farklı ülkelerden kültürlerin örneklerini sanatseverlerle buluşturacak.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya, Karadağ, Kosova, Macaristan, Meksika, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu ve Sırbistan'dan ekiplerin yanı sıra 20'den fazla yerel dernek, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ile kent merkezi ve 17 ilçe merkezinde sahne alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültürpark'ta düzenlenen tanıtım toplantısında, Bursalılara en iyi hizmeti, her şartta ve her zeminde sağlayabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gösterilerin sadece Bursa'nın merkezinde değil 17 ilçenin tamamında yapılacağını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Durmazlar'ın ana sponsorluğunda, Referans Catering, Parkur Zeplinx ve Hayat Hastanesinin de destekleriyle gerçekleştirilen festivalimiz, 7 Temmuz Cuma günü kortejle başlayacak. Aynı günün akşamında Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda bütün ülkelerin dansçıları performanslarını icra edecek. 7 Temmuz'dan itibaren ekipler, şehrin dört bir yanında yapacakları gösterilerin yanı sıra her akşam Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalılarla buluşacak. 12 Temmuz gala akşamında yapılacak gösterilerin ardından Altın Karagöz'de dereceye girenler belli olacak. Seçkin jürimizin değerlendirmesi neticesinde bu yıl birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin avro ödül verilecek. Ayrıca bir ekibe de 1000 avro 'TÜRKSOY Özel Ödülü' verilecek."

Aktaş, festivale katkı sağlayan BKSTV Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, sponsorlara ve Bursa'daki yerel halk dansları topluluklarına teşekkür etti.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser de Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın, alanında en seçkin organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar 87 ülkeden 70 binin üzerinde dansçıyı misafir ettiklerini bildiren Etkeser, "Bu etkinlik sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin de tanıtımına katkı sağlamakta. Her şeyi hızlıca tükettiğimiz, küreselleşen dünyamızda, geleneklerimiz ve kültür mirasımızı koruyarak, değerlerimizi hem gelecek nesillere aktarmak hem de Bursa'mızı uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyoruz. Yarışacak bütün ekiplere başarılar diliyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, Festival Koordinatörü Nedim Bayram ile sponsor firma temsilcilerinin de katıldığı toplantının ardından yerel dernek temsilcileri, kura çekerek ekiplerinin sahne alacağı gün ve sıraları belirledi.

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