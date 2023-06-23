Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde 21 Haziran akşamı yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova (33), hızla gelen 34 FIF 791 plakalı otomobilin çarpması nedeniyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Selova kurtarılamadı.

Olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadına aracıyla çarpıp kaçan sürücünün Y.K. olduğunu belirledi.

Polise teslim olan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, Yasemin Selova'nın kaldırımdan yola indiğinde hızla gelen otomobili fark ettiği, geri döndüğü sırada aracın kendisine çarptığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.