Orhangazi'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Tekke Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 16 VR 965 plakalı motosikletiyle seyreden Ali Sürkaç'a (58), sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 M 6439 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, park halindeki 41 AFJ 165 plakalı minibüse çarparak durabildi.



Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sürkaç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis, olay sonrası panikleyerek aracını bırakıp kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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