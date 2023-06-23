Uludağ yolu kenarındaki tilki yavrusunu ziyaretçiler besliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Uludağ'da yol kenarında tilki yavrusunu gören ziyaretçiler, besleyip fotoğrafını çekiyor.

Oteller Bölgesi'ne çıkarken yakın bir bölgede bekleyen yavru tilkilerden biri, zaman zaman yoldan geçen araçlara yaklaşıyor.

İnsanlardan kaçmayan ve yaklaşan tilki, verdikleri yiyeceklerle karnını doyuruyor.

Ziyaretçiler, ilgi odağı haline gelen tilkiyle uzaktan fotoğraf çektiriyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.