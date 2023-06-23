Bursa'da 19 yaşındaki kişi, arı sokması nedeniyle tedaviye alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kovanları kontrol ederken arıların soktuğu 19 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Şipali yolundaki kovanların kontrolü için bölgede bulunan Ali Gül, arıların saldırısına uğradı.

Arıların soktuğu genç, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.