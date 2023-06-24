Bursa'daki kedi köpek oteli bayram tatilinde tam kapasite çalışıyor

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BURSA (AA) - FATİH ÇAPKIN / SERGEN SEZGİN - Kurban Bayramı tatilinin idari izinle 9 güne uzatılmasıyla Bursa'daki evcil hayvan otelinde yoğunluk yaşanıyor.

Nilüfer ilçesinde 2019'da kurulan 46 odalı kedi köpek oteli, şehir dışına uzun süreli tatile giden sahiplerinin bıraktığı can dostlara konforlu konaklama hizmeti sunuyor.

Rezervasyonla otele bırakılan kedi ve köpeklerin günlük bakımları veteriner hekim kontrolünde yapılıyor. Hayvanlar, sahipleri tarafından internet aracılığıyla günün 24 saati kameralarla takip edilebiliyor.

Yaz aylarında yoğunlukla kullanılan otel, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de tam kapasite çalışıyor. Rezervasyonları dolan otelde, kedi ve köpeklere farklı standartlara sahip odalarda hizmet veriliyor.

- "Aile ferdi gibi bizi de tanıyorlar"

İşletme Müdürü Mert Parlakay, AA muhabirine, tesisin 4 yıldır evcil hayvan sahiplerine hizmet verdiğini söyledi.

Parlakay, 30'u kameralı 46 odada hayvanların, veteriner hekim kontrolünde konakladığını dile getirdi.

Genellikle yaz dönemlerinde tatile giden vatandaşların evcil hayvanlarını misafir ettiklerini aktaran Parlakay, hayvanların günlük bakımlarının yapıldığını kaydetti.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşan yoğunluğa değinen Parlakay, "Bayram için rezervasyonlarımızı haftalar öncesinden aldık. Kalan birkaç odayı geçen hafta tamamladık." dedi.

Parlakay, hayvan sahiplerinin tatil süresi boyunca can dostlarıyla hasret giderebilmeleri için kamera sistemleriyle onları izleyebildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada konaklama başladığı andan itibaren müşterilerimize bir şifre veriyoruz. Web sitesi üzerinden istedikleri zaman odasını izleyebiliyorlar. İstedikleri zaman biz de video, fotoğraf gönderiyoruz, görüntülü arama yapabiliyoruz. Yurt dışına sık sık seyahat eden, senelerdir hizmet verdiğimiz müşterilerimiz var. Biz de hayvanlarla bir süre sonra artık çok fazla içli dışı oluyoruz. Bir aile ferdi gibi bizi de tanıyorlar. Biz de onlarla burada zaman geçiriyoruz."

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