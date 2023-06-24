Uludağ yolu yenilendi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ yolunda başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları daha sağlıklı hale getirme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.



Uludağ yolunun Alacahırka ile Jandarma arasında kalan 4 kilometrelik bölümünde de sağlıklaştırma çalışması tamamlandı.



Yaklaşık 10 bin ton kazı dolgu ve 7 bin ton asfalt kaplama yapılarak yoldaki çalışmalar, Kurban Bayramı tatili öncesinde bitirildi.



Özellikle kış aylarında kayakçıların, yaz aylarında da eşsiz doğası ile günübirlik tatilcilerinin akınına uğrayan Uludağ’a ulaşım, çalışmaların tamamlanmasıyla daha konforlu hale geldi.



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