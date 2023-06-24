İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislerde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

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BURSA (AA) - Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bağlantı yollarıyla 446 kilometrelik otoyolda, her iki yönde işletmeci firma Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye bağlı toplam 31 Oksijen Tesisi bulunuyor.

Akaryakıt istasyonları ile yöresel ve ulusal markaların yer aldığı ticari alanlardan oluşan tesisler, seyahatlerine dinlenme arası vermek ve ihtiyaçlarını gidermek isteyen sürücü ve yolcular tarafından tercih ediliyor.

Trafiğin İzmir'e gidiş yönünde yoğunlaştığı otoyoldaki tesislerde yaşanan yoğunluk, dronla görüntülendi.

Bursa'daki Oksijen Tesisi'nde mola veren tatilcilerden Ecem Nazlı Yıldız, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'dan İzmir'e yeni otoyolu kullanarak gittiklerini söyledi.

Yıldız, yolda yoğunluk olduğunu belirterek, mola verdikleri tesislerde de doluluk oranının yüksek olduğunu ifade etti.

Deniz Yontu da İzmir'de yaşadığını, İstanbul'dan evine dönüş yolunda Osmangazi Köprüsü'nü geçtiğini ve ihtiyaçlarını güzergahtaki tesislerde gidererek yoluna devam ettiğini dile getirdi.

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