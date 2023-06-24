Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu sürüyor

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BURSA/YALOVA (AA) - Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü, Yalova ve Bursa geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden araçların yoğunluğu köprünün Yalova çıkışı, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde artıyor.

Orhangazi Tüneli civarında yer yer yoğun araç trafiği oluştu. Yolların birleşim noktalarında artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yalova'daki Altınova Hersek ve Kılıç, Bursa'daki Kuzey ve Batı gişelerinden geçen sürücüler yollarına devam ediyor.

Güzergahlarda önlem alan trafik ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

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