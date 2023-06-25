Bursa'da "Cumhuriyetin 100'üncü Yıl Marşı" söylendi

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BURSA (AA) - Bursa'da Prusa Sanat Dans Okulu tarafından düzenlenen "Türkiye Benim" gösterisinde Cumhuriyetin 100'üncü Yıl Marşı Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gösteride ilk sahne alan saz sanatçıları Çetin Akdeniz ve Mahmut Cemal Sari kendilerine özgü hazırladıkları repertuvarla eserlerini seslendirdi.

Etkinlikte, Osmanlı İmparatorluğu ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinin dans figürleriyle anlatımı seyirciden beğeni topladı.

Programın sonunda sanatseverleri selamlayan gösteri grupları "Cumhuriyetin 100'üncü Yıl Marşı"nı söyledi.

Etkinliğe katkı sağlayan sponsor ve eğitmenlere plaket verilmesinin ardından program sona erdi.

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