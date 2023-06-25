Bursa'da evlerdinden atık getirenlere hediyeler verildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kaynakların doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen "Atık Toplama Günleri" ilgi gördü.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "Atığını Getir Hediyeni Götür" kampanyası düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 2 gün süresince toplama noktalarına 7 bin 230 kilogram eski kitap, 208 kilogram mavi kapak, 630 litre atık yağ, 200 kilogram atık pil ve 475 kilogram elektronik atık getirildi.

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, atık getirerek kampanyaya katılan vatandaşlara kahve fincanı, led ampul, matara gibi 847 hediye ve 18 bin 75 lira değerinde hediye çeki verildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Belediye olarak çevreyi koruma ve kaynakların doğru kullanımını önemsediklerini belirten Yılmaz, "Bu konularda farkındalık oluşturmak ve insanlarımızı teşvik etmek için etkinlikler düzenliyoruz. Bu minvalde düzenlediğimiz 'Atığını Getir Hediyeni Götür' kampanyamıza destek veren, katılan hemşehrilerimize Yıldırım ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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