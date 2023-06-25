İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor

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BURSA/YALOVA (AA) - Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden tatilciler zaman zaman köprünün Yalova çıkışı, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Yalova'daki Altınova Hersek ile Bursa'daki Kuzey ve Batı gişelerinde yoğunlaşan araçlardaki sürücü ve yolcular, İzmir yönüne seyahatlerini sürdürüyor.

Bazı tatilciler, otoyolda belirli aralıklarla faaliyet gösteren Oksijen Tesislerinde mola veriyor, yeme içme, akaryakıt gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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