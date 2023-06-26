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Bursa'da kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli, evli çiftin altınlarını dolandırdı

AA

Bursa'da kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli, evli çiftin altınlarını dolandırdı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kendisini resmi görevli olarak tanıtan şüpheli, evli çiftin birikimi olan 33 cumhuriyet altınını dolandırdı.

Başaran Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Aydın Öztürk'ü (40) arayan ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kişi, adının suça karıştığını ifade ederek olayın çözülmesi için adliyeye gelmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine adliyeye giderek beklemeye başlayan Öztürk'ün eşi Münevver Öztürk'ün de aynı kişi tarafından aranarak, evdeki altınları alıp getirmesi istendi.

Evindeki değeri 350 bin liradan fazla olan 33 cumhuriyet altınını alan kadın, altınları sokakta buluştuğu kişiye teslim etti.

Bir süre sonra altınlarının dolandırıldığını anlayan çift, polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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