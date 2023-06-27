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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan, Reuters'e tepki:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan, Reuters'e tepki:

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Reuters haber ajansının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haberine ilişkin, "Bu habercilik değil, bu tetikçiliktir ama Türkiye'nin bu tür tetikçiliğe, manipülasyona karnı toktur. Elinin tersiyle bu millet bunları atmasını bilir." dedi.

Ala, partisinin Bursa İl Başkanlığınca, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, güçlerinin, demokrasiyi güçlendirerek hedeflerine doğru emin adımlarla gitmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Yakın zamanda yaşanan seçim sürecinde bazı önemli gelişmelerin olduğunu anımsatan Ala, "Bazı problemler oldu, onları da birlikte aştık. Gerçekten bunca yıl sonra değerli kardeşlerim, 21 yıl sonra yine girdiği seçimi kazanan bir Cumhurbaşkanımız ve Meclis'te çoğunluğu alan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin önüne milletimiz, bir 5 yıllık otoban, siyasi otoban, bir fırsat verdi." diye konuştu.

Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerini vurgulayan Ala, şöyle devam etti:

"Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız ama o seçim sürecinden hatırlatıyorum. Bazı mahluller yurt dışından hatırlarsanız 'Erdoğan gitsin' diye manşetler atıyorlardı, dergi kapakları dizayn ediyorlardı. Türkiye'nin siyasetini dizayn etmek istiyorlardı, ama milletimiz 'Erdoğan gitmesin, Erdoğan devam etsin, gelsin' diye karar verdi. Bunlar değerli kardeşlerim, uyumuyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Bakın şimdi de baktılar ki Erdoğan gitmiyor, Erdoğan'ın arkasında Uludağ gibi duran bir millet var. Bu sefer seçimi kazandı, yıpratmak için yine aynı yöntemleri deniyorlar."

- "Manipülasyon halen devam ediyor"

Reuters haber ajansının "özel dosya" başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere değinen Ala, şunları kaydetti:

"Diyor ki daha yeni manşeti atmış, başlığı koymuş, Erdoğan'ın oğlu işte şöyle... Bir olumsuz haber. Altına geçiyorsunuz, yani 'İsveç ve Amerika'da efendim soruşturma başlatıldı' diyor. Altını okuyorsunuz, haberin alt başlığında, detayında şu var yukarıdaki başlığı tamamen ortadan kaldıran, 'Şunlar, şunlar aslında olmamıştır. Bunlar, bunlar duyulmuştur ama gerçekleşmemiştir' diye bitiriyor. İnanılmaz bir manipülasyon. Yani aynı husus devam ediyor. Başlığı okuyan adam eğer o başlığın altındaki haberi okumazsa orada iddia edilen hususun gerçek olduğunu zannedecek. Alt başlığı okuyunca 'Böyle deniliyor ama böyle değilmiş' haberini okuyorsunuz. Peki dünyada uluslararası sistemde habercilik yapan, böyle tanınmış, bilinen ajans bunu yaparsa o başlığı okuyan insanların yüzde kaçı oturur da haberin detayını okur? Yani onların maksadı başlığı atmak. Kendilerini kurtarmak için de haberin detayında başlıktakinin doğru olmadığını söylüyor. Şimdi böylesine bir manipülasyon halen devam ediyor, değerli kardeşlerim dikkatli olmalıyız."

Manipülasyonun habercilik olmadığına dikkati çeken Ala, "Bu habercilik değil, bu tetikçiliktir ama Türkiye'nin bu tür tetikçiliğe, manipülasyona karnı toktur. Elinin tersiyle bu millet bunları atmasını bilir." değerlendirmesinde bulundu.

Efkan Ala, Türkiye'nin siyasetinin daha da iyi olması, demokrasisinin daha da gelişmesi, kalkınmasının daha da hızlanması için çalışacaklarını, ellerinden geleni yapacaklarını anlatarak, "Ama bu tür manipülatif, bu tür gerçek dışı ve Türkiye'nin istikametini değiştirmeye yönelik, olan biteni de dikkatten uzak tutmayalım. Bunlara da hep dikkatimizi odaklandırarak, dikkat ederek yolumuza devam edelim ki bizi yolumuzdan çıkaramasınlar. Türkiye'nin önünü kesemesinler." görüşünü paylaştı.

- "Türkiye neyi hak ediyorsa o hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturacağız"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da önemli bir seçimi atlattıklarını dile getirdi.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun Rabb'imiz yüzümüzü kara çıkarmadı. Cumhur İttifakı olarak başarıyla bu seçimi atlatmış olduk, ama Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Mayıs'ta seçimden hemen sonra Kısıklı'da evinin önündeki otobüsün üstüne çıktığında tabii ki bir zafer kazanmanın mutluluğunu yaşıyordu, ama hemen bize bir hedef koydu. 'Yerel seçimlerde çok çalışmalıyız' dedi. Onun için biliyorsunuz, bizim bir sloganımız var: 'Durmak yok, yola devam'"

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunun çok önemli olduğunu belirten Varank, "Hamdolsun bu milletin hakkı ödenmez. Bize çok değerli bir 5 seneyi, 5 senelik krediyi daha vermiş oldu. Bu dönemde hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Bursa neyi hak ediyorsa, Türkiye neyi hak ediyorsa o hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve partililer katıldı.

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