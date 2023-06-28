Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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BURSA (AA) - İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre daha önce eşini darp eden Kenan D. (38), 16 AZD 671 plakalı otomobille evinin önünden geçerken eşinin dayısı Resul T. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Kenan D. ağır yaralanırken, patlayan lastiğine rağmen otomobille hastaneye gitti.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenan D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.





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