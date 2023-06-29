Bursa'da kurban kesim yerleri temizleniyor

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesince, Kurban Bayramı'nda kesim alanı olarak hizmet verilen alanlarda temizlik çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmeleri için ilçe genelindeki bulunan 24 kapalı ve açık pazar alanını kurban kesim yeri olarak düzenledi.

Bayramdan önce yapılan hazırlıklarla, vatandaşlar kurbanlarını kesme imkanı buldu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çevre kirliliğini önlemek ve çirkin görüntülere meydan vermemek için günün her saatinde çalışma yürüttü.

Gün içinde kesim noktalarını sık sık temizleyen belediye ekipleri, kurban kesimlerinin ardından temizlik çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Pazar alanları ekipler tarafından tankerlerden sıkılan tazyikli suyla yıkandı.

Gece boyunca devam eden çalışmayla kesim yerleri yeni güne hazır hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban ibadeti yerine getirilirken kimsenin zarar görmemesi ve bayramın en güzel şekilde geçmesi amacıyla belediye olarak kesintisiz hizmet verdiklerini bildirdi.

Kötü görüntü ve kokuların oluşumunu engellemek için çevre temizliği konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Dündar, "Ekiplerimiz, bayramın ilk gününden itibaren kesim alanlarında kurban atıklarını toplayıp yerleri yıkadı. Yürütülen koordineli çalışmayla vatandaşlarımız bayramını huzur içinde geçiriyor." ifadesini kullandı.

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