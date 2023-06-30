Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 3 ton 800 kilogram et imha edildi

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BURSA (AA) - Bursa'da bir firma tarafından sağlıksız koşullarda depolandığı öne sürülen 3 ton 800 kilogram kurban eti imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren et restoran işletmesi, Kurban Bayramı için çok sayıda kişiye büyükbaş kurban hissesi satarak vekalet aldı.

Etlerini teslim almaya giden hisse sahiplerine, baton şeklinde paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin verileceği belirtildi.

Koliler içinde verilmek istenen ürünlerin bozuk olduğunu iddia eden vatandaşlar ile firma sahibi arasında tartışma yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu adrese polis ve Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Et restoran işletmesi ve soğuk hava deposunda yapılan incelemelerde, kolilerin içinde paketlenmiş, işlenmiş ve dondurulmuş kıyma, kuşbaşı et, sucuk gibi ürünler bulundu.

Ürünlerde yapılan denetimlerde, içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmadığı, deponun ruhsatsız işletildiği anlaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etti.

Hakkında yasal işlem başlatılan işletme sahibi E.A. ise ifadesi alınmak üzere Demirtaş Polis Merkezine götürüldü.

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