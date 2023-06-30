Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Ümitalan Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan A.E'nin (56) kullandığı 16 BBH 38 plakalı traktör, devrildi.



Traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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