Bursa'da korkutucu "Alabaşlar" bu bayram da anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da korkutucu "Alabaşlar" bu bayram da anıldı

AA

Bursa'da korkutucu "Alabaşlar" bu bayram da anıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Osmanlı Devleti'nden günümüze ulaşan "Alabaş" geleneği, yaklaşık 200 yıldır Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan atıklarının kostüme dönüştürülerek giyilmesiyle yaşatılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Şehriman Mahallesi'nin sakinleri, yılda sadece bir kez Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan çıkan atık deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemikleri kostüme dönüştürüyor.

Osmanlı döneminde, kara ordusunda görevli "Deli" adı verilen süvarilerden oluşan ve üstün cesaret göstermeleriyle, farklı giyinme şekilleriyle dikkati çeken birlik, Alabaş geleneğiyle yaklaşık 200 yıldır bu mahallede anılıyor.

Kostümleri giyen mahalleli, etkinliğe gelenleri habersiz şekilde aniden sesler çıkarak korkutuyor. Etkinliğe gelen vatandaşlar korku deneyiminin yanı sıra geçmişten gelen anılarını yad ederek eğleniyor.

- "Kahramanlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz"

Şehriman Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bilal Aydemir, AA muhabirine, tarihi geleneği bayramın ilk gününün ardından etkinlikle yaşattıklarını söyledi.

Bu geleneği geçmişte tarihte yer edinmiş kahramanları anmak için yaptıklarını belirten Aydemir, "Gelenek köklü bir geçişe sahip ve biz de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Duyurduğumuz için mutluyuz." dedi.

Aydemir, bu etkinliğin tarihinin Osmanlı Devleti'nin akıncı birliklerinin ön kolu olan Deliler cemiyeti veya ocağına dayandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlçenin özelinde ise türbesi bulunan ve 'Delibaş' olarak bilinen Akıncı Beyi Lalaşahin Paşa 800 kişilik atlı birlikleriyle 70 bin Sırp ordusunu yerle yeksan etmiş. Bu da bizim övünç kaynağımız. Festivale ilgi çok güzel ve yoğun. Biz de tarihimizi ve bu kahramanlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Köyümüz 1300'lü yıllarda kurulan bir köy. Eski bir tarihimiz var."

Etkinliği izlemeye gelen Özkan Özdemir, doğduğundan bu yana bu etkinliklerin olduğunu dile getirdi.

Kostümlerin kadim bir geleneğin ürünleri olduğunu anlatan Özdemir, "Hem korkutucu hem de eğlenceli. Bana direkt korkutucu geliyor. Amacı da bu zaten. İçindekiler arkadaşlarımız ama temsil ettikleri gelenek önemli. Deliler ocağının temsilcileri onlar. Köyün dışından gelenler de genelde korkuyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayaklarını kestikleri yavru köpeği yakıp, yol kenarına attılar
YEREL HABERLER Ayaklarını kestikleri yavru köpeği yakıp, yol ...
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır ...
Bursa'da, sağlıksız koşullarda işlenen 3 ton 800 kilo et imha edildi (2)
YEREL HABERLER Bursa'da, sağlıksız koşullarda işlenen 3 ton 800 kilo ...
6 yaşındaki Aden, prizdeki şarj aletini çıkarırken elektrik akımına kapıldı
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Aden, prizdeki şarj aletini çıkarırken ...
Onur, yol kenarında ölü bulundu; sevgilisi gözaltında
YEREL HABERLER Onur, yol kenarında ölü bulundu; sevgilisi gözaltında
GÜNCELLEME - Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 3 ton 800 kilogram et imha edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan ...
Bursa'da, sağlıksız koşullarda işlenen 3 ton 800 kilo et imha edildi
YEREL HABERLER Bursa'da, sağlıksız koşullarda işlenen 3 ton 800 kilo ...
Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 3 ton 800 kilogram et imha edildi
YEREL HABERLER Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 3 ton 800 ...
CHP´li Sarıbal: Merdan Yanardağ´ın tutuklanması, medyayı terbiye etme sürecidir
YEREL HABERLER CHP´li Sarıbal: Merdan Yanardağ´ın tutuklanması, ...
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan İsveç hükümetine tepki:
YEREL HABERLER MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan İsveç hükümetine ...
Motosikleti, üzerine yüzüstü uzanarak kullandı
YEREL HABERLER Motosikleti, üzerine yüzüstü uzanarak kullandı
Ev sahibinin üzerlerine kapıyı kilitlediği aile, 32 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Ev sahibinin üzerlerine kapıyı kilitlediği aile, 32 ...
Bursa'da kurban kesim yerleri temizleniyor
YEREL HABERLER Bursa'da kurban kesim yerleri temizleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.