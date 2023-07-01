İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

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BURSA/YALOVA (AA) - Kurban Bayramı tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle Bursa'ya girişteki batı gişeleri, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.

Yalova'daki Altınova Hersek ile Bursa'daki batı gişelerinde yoğunlaşan araçlardaki sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.

Bazı tatilciler, otoyolda belirli aralıklarla faaliyet gösteren Oksijen Tesisleri'nde mola veriyor, yeme içme, akaryakıt gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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