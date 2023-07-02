Bursa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2'si polis 5 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Mesudiye Mahallesi’nde, akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelerek kavgayı ayırma çalışan polislerden 2'si yaralandı. Yaralanan polisler, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kavgada yaralanan E.Y, M.Y. ve M.K. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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