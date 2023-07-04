Bursa'daki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mütareke Meydanı'ndaki bir kafede O.E.Y. (21), Tevfik D. (28) ve Berkay B. (28) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.E.Y, yanındaki bıçakla Tevfik D. ile Berkay B'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Tevfik D. Bursa Şehir Hastanesi'ne, Berkay B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislerce gözaltına alınan O.E.Y. ise polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.