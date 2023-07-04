Uludağ İhracatçı Birliklerinin 6 aylık ihracatı 18 milyar dolar oldu

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BURSA (AA) - Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla dış satım yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) yılın ilk yarısındaki ihracatı, 18 milyar doları aştı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Haziran 2023 dış satımı 3 milyar 167 milyon 155 bin dolar olan UİB'in, yılın ilk 6 ayındaki ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 14,28 artarak 18 milyar 152 milyon 558 bin dolara ulaştı.

Alt birliklerden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) haziran ayındaki dış satımı 2 milyar 619 milyon 882 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB'in ocak-haziran dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,27'lik artışla 15 milyar 17 milyon 224 bin dolar olarak kaydedildi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), haziranda 105 milyon 894 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-haziran dönemdeki ihracatı ise 656 milyon 868 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay 90 milyon 627 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) yılın ilk altı ayındaki ihracatı ise 537 milyon 715 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Haziranda 24 milyon 627 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), ocak-haziran dönemi dış satımı ise 116 milyon 245 bin dolara olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), haziranda 19 milyon 450 bin dolar ihracat yaptı. UYMSİB, yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4'lük artışla 74 milyon 972 bin dolarlık dış satışa imza attı.

Verileri değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı nedeniyle iş günü kaybına rağmen haziran ayında da ihracatımızı artırarak 6 aylık toplamda yüzde 14'lük artış oranıyla 18 milyar doları aştık. Ülkemizin 2023 yılı için belirlenen 265 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için UİB bünyesindeki birliklerimiz ve değerli üyelerimiz var güçleriyle çalışıyorlar."

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