Ulutek Teknopark'taki bilişim firması insansı biyonik robot geliştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulutek Teknopark'taki bilişim firması insansı biyonik robot geliştiriyor

AA

Ulutek Teknopark'taki bilişim firması insansı biyonik robot geliştiriyor

BURSA (AA) - Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firması, kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot geliştiriyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yazılım sektöründe 2002'den bu yana hizmet veren İnno Mobil Bilişim Teknolojileri, Ulutek Teknopark avantajlarını kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot üzerine çalışmalar yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen firmanın kurucusu Adem Aksu, 2015'te "SMS Gateway Projesi" ile Ulutek Teknopark'a giriş yaptıklarını ifade etti.

Aksu, üç projeyi tamamladıklarını ve şu anda bir projenin devam ettiğini belirterek, "İngiltere'de de şirket kurduk. Devam eden projemiz üç fazdan oluşuyor. İlk faz biyonik robot kodlama eğitim setleri. Robotik kodlama eğitimini daha gerçekçi ve erişilebilir hale getirecek. Öğrencilerin becerilerini geliştirecek ve teknolojiye ilgilerini artıracak platformları barındıracak. İkinci faz ise asistan robot. Yapay zeka ile entegre global veya kapalı devre konuşan asistan robot sesi metne, metni sese çevirerek konuşacak. Üçüncü faz ise insansı biyonik robot Ar-Ge projemizi üniversitelerdeki anatomi anabilim dalı uzmanlarıyla iş birliği yaparak geliştiriyoruz. Ar-Ge çalışmasıyla gerçek insan boyutlarında ve hareket kabiliyetleri yüksek bir robot geliştireceğiz." açıklamasında bulundu.

İlk faz çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aksu, eylül ayında ürünleri piyasaya çıkarmayı düşündüklerini, sonrasında ikinci faz çalışmalarının başlayacağını aktardı.

Yüksek kalitede, kullanıcı dostu robotik kodlama eğitim setleri tasarlayarak öğrencilerin temel kodlama becerilerini geliştirmenin yanı sıra elektronik ve mühendislik becerilerini geliştirecek pratik deneyimler de sunmayı amaçladıklarına değinen Aksu, şunları kaydetti:

"Projenin ilk fazı için öz kaynaklarımızı kullandık. İkinci ve üçüncü faz için yatırımcılarla görüşmelerimiz başladı. Beklenenin üzerinde ilgi gördü. ULUTEK bünyesinde yer alan yazılım, elektronik ve makine konularında tecrübeli firmaların fikirleri de projemizi geliştirmemize imkan sağlıyor. Yine Ulutek Prototipleme Merkezi de projemize büyük katkı sunuyor. Bu desteklerle ilk olarak biyonik robotumuzu insan boyutlarında tasarlamak ve yürütmek istiyoruz. Ardından yapay zeka destekli görüntü işleme konusunda çalışma yapmak istiyoruz. Robotik kodlama eğitiminde lider marka olmak, uluslararası pazarda söz sahibi olmak amacındayız. Biyonik robot üreticileri arasında da yer almak istiyoruz. Robotumuz, havaalanlarında, restoranlarda, fuar alanlarında, hastanelerde kullanılarak hayatı kolaylaştıracaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ İhracatçı Birliklerinin 6 aylık ihracatı 18 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Uludağ İhracatçı Birliklerinin 6 aylık ihracatı 18 ...
TOFAŞ'ta 5 yabancı oyuncu ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER TOFAŞ'ta 5 yabancı oyuncu ile yollar ayrıldı
Bursa'da akciğer kanserinin ön tanısı için geliştiren projeyi TÜBİTAK destekleyecek
YEREL HABERLER Bursa'da akciğer kanserinin ön tanısı için geliştiren ...
Bursa'daki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'daki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
UTİB'in Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi BUTEKOM ile iş birliğini artıracak
YEREL HABERLER UTİB'in Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi BUTEKOM ile ...
Bursa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü
Kurban hissesi sahiplerine salam-sosis dağıttığı iddia edilen baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kurban hissesi sahiplerine salam-sosis dağıttığı ...
Bursa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Orhaneli'de çıkan anız yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Orhaneli'de çıkan anız yangını söndürüldü
'Bozuk et ve kurbanlık dolandırıcılığı' soruşturmasında şikayetci sayısı 235'e yükseldi
YEREL HABERLER 'Bozuk et ve kurbanlık dolandırıcılığı' ...
Bursa'da okçuluk salonunun inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Bursa'da okçuluk salonunun inşaatı tamamlandı
Yıldırım'da "Geleneksel El Emekleri Festivali" 6 Temmuz'da başlayacak
YEREL HABERLER Yıldırım'da "Geleneksel El Emekleri Festivali" 6 ...
Bursa'da canlıdan canlıya organ nakli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bursa'da canlıdan canlıya organ nakli ...
20 kişiyle gittikleri Londra'daki olimpiyattan 16 ödülle döndüler
YEREL HABERLER 20 kişiyle gittikleri Londra'daki olimpiyattan 16 ...
Uludağ'ın macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Uludağ'ın macera parkı adrenalin tutkunlarını ...
Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ...
İZNİK GÖLÜ'NDE TEKNELERİ ALABORA OLAN 3 GENCİ JANDARMA KURTARDI  
YEREL HABERLER İZNİK GÖLÜ'NDE TEKNELERİ ALABORA OLAN 3 GENCİ ...
BURSA'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN GENÇ, BOĞULDU  
YEREL HABERLER BURSA'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN GENÇ, BOĞULDU  
İznik Gölü'nde tekneleri alabora olan 3 genci jandarma kurtardı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde tekneleri alabora olan 3 genci ...
ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN POLİSLERE: 1,5 LİTRE VOTKA İÇTİM, POLİS BABAMIN HATIRINA SİZE BİR ŞEY DEMİYORUM  
YEREL HABERLER ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN POLİSLERE: 1,5 LİTRE VOTKA İÇTİM, ...
Alkollü sürücüden polislere: 1,5 litre votka içtim, polis babamın hatırına size bir şey demiyorum
YEREL HABERLER Alkollü sürücüden polislere: 1,5 litre votka içtim, ...
Bursa'da baraj gölüne giren genç, boğuldu
YEREL HABERLER Bursa'da baraj gölüne giren genç, boğuldu
Bursa'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu
YEREL HABERLER Bursa'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi ...
Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.