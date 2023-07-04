Bursa'da su sandığı kimyasal sıvıyı içen kişi hastaneye kaldırıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı iş yerinde su sandığı kimyasal sıvıyı içip fenalaşan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya işletmesinde çalışan E.K. (43), iş yerindeki bir sıvıyı su zannederek içti.

E.K. kimyasal olduğu öğrenilen sıvıyı içtikten bir süre sonra fenalaştı.

İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.K'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

E.K. burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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