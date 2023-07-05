Bursa'da devrilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyreden Mustafa Kaan Orhan (27) idaresindeki 16 AZD 714 plakalı motosiklet, Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Şerife Bozdağ'ın (50) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen Orhan da buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürüklenen Orhan'ın motosikleti, Bozdağ'ın cenazesinin 125 metre ilerisinde bulundu.

Mustafa Kaan Orhan'ın 5 Temmuz'da doğum günü olduğu, saat 00.00'dan sonra doğum gününü Görükle Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla kutlayabilmek için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

Orhan ve Bozdağ'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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