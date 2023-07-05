Bursa'da site ağaçlarının ateşe verildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesindeki ağaçların ateşe verildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi Dışbudak Sokak'taki bir sitenin bahçe duvarına bitişik vaziyette olan ağaçlık alan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek ağaçlık alandaki yangını söndürdü.

Polis, vatandaşların iddiaları doğrultusunda çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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