Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ahmet Türkel çevre yolunda polisler tarafından gerçekleştirilen uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçan 16 AFH 084 plakalı kapalı kasa kamyonet ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Polis, kaçan sürücüyü Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurdu.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.Ö'ye, 14 bin lira para cezası uygulandı.

Sürücü gözaltına alınırken, araç otoparka çekildi.

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