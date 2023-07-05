Bursa'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Safir Sokak'ta seyir halinde olan Ö.K. idaresindeki 16 BBU 147 plakalı otomobil, bisiklet süren 8 yaşındaki Yusuf E. S'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf E. S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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