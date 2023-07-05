Bursa'da kaçak kazı yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin deposunda 17 sikke bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, bir hobi bahçesinde kaçak kazı yapılmasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheliye ait depoda 17 sikke, dedektör ve patlayıcı malzeme ele geçirildi.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili tutuklanan 4 şüpheliden İ.H.E'ye ait bir deponun yerini tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada çeşitli dönemlere ait 17 sikke, kaya kırmaya yarayan patlayıcı malzeme, el dedektörü ve define arama iğnesi ele geçirdi.

- Operasyon

Jandarma ekipleri, 31 Mayıs'ta İznik'in Çiçekli Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını almıştı.



Bu alana giden ekipler, küçükbaş hayvancılık yapmak maksadıyla kurulu brandalı alanda üstü kapatılmış 25 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarmıştı.

Olay yerindeki aramalarda el dedektörü, alan tarama ve noktasal tespit cihazı, otomatik tüfek, fişek ve kazıda kullanılan çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

Hobi bahçesi sahibi A.İ.D, İ.H.E. ve R.D. ile bahçede çobanlık yapan T.T. tutuklanmıştı.

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