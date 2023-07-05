Rusya ile Bursa arasında sağlık turizmi alanında iş birliği

BURSA (AA) - Rusya'da medikal turizm sektöründe faaliyet gösteren firma ile Bursa'daki bir özel hastane arasında sağlık turizmi alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın ardından hastane yönetiminin davetlisi olarak kente gelen Medica Tour firmasının sahibi ve Üst Yöneticisi (CEO) Tatiana Sokolov ve İş Geliştirme Direktörü Oleg Ponimatko, Özel Doruk Nilüfer Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, düzenlenen basın toplantısında, Medica Tour firmasının Moskova'da yaklaşık 25 yıldır sağlık turizmi alanında çalışmalar yaptığını söyledi.

Namlı, bir çok ülkeye hasta gönderen bu sağlık firmasının özellikle zor ve daha ağır vakaları farklı ülkelerde tedavi ettirme fırsatı sağladığını belirtti.

Hastanelerinin termal turizm alanında da faaliyet gösterdiğini aktaran Namlı, şöyle devam etti:

"Firmanın yetkilileri, Rusya'daki rehabilitasyon hastalarına termal turizm alanında hizmet vermek amacıyla hastanemizi ziyaret ettiler. Bu konudaki iş birliğimizi karşılıklı olarak gündeme aldık. Dünyada hem hastane olup hem termal olarak hizmet verebilecek başka bir kuruluş olmadığını ifade ettiler. Rehabilitasyon, fizik tedavi, ileri onkoloji, plastik ve estetik cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, pediatrik kardiyoloji ve inme hastalıkları konusunda önemli konuları ele aldık. İş birliği protokollerimizi imzaladık. Rusya'nın ambargoyla karşı karşıya olmasından dolayı ülkemizin de gösterdiği dostluk süreci içinde, ilişkilerimizi daha artırarak devam ettirme kararlılığı içindeyiz."

Bursa'nın sağlık turizminde istenilen payı almadığını dile getiren Namlı, "Bursa bu payı alabilecek yeterliliğe sahip bir şehir. Biz de Rusya ile yapacağımız anlaşmalarla sağlık turizmindeki payı anlamlı derecede büyütmeyi planlıyoruz." dedi.

Hastane yönetimine teşekkür eden Sokolov da Türkiye'ye daha önce geldiğini, Antalya, İstanbul ve İzmir'i gezdiğini, Bursa'yı ise ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Hastanenin termal çalışmalarından ve doktorlarından memnun kaldıklarını dile getiren Sokolov, "Daha önce buraya bir hasta gönderdik. Şu anda klinikte. Kendisi çok memnun. Belki bir ay sonra termal terapi görmek için tekrar gelebilir. Çocuk bölümünü çok merak ediyoruz. Şu anda Rusya'da çocuk hastalıkları konusunda çok vakalar var. Bu yüzden ilk fırsatta bu kliniğe hasta göndermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Toplantının ardından hastane yöneticileriyle Rusya'dan gelen heyet, anlaşma kapsamında hastanede tedavisi süren bir Rusya vatandaşını ziyaret etti.





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