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Bursa'da kendisini medyum olarak tanıtıp kadınları dolandıran şüpheli yakalandı

AA

Bursa'da kendisini medyum olarak tanıtıp kadınları dolandıran şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da kayıpları bulduğuna, ayrı olan sevgilileri ve eşleri bir araya getirdiğine yönelik internet sitelerine ilanlar vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İnternet sitesi üzerinden kendisini medyum olarak tanıtan M.Ç. (21) ile irtibata geçen bir kadının, tacize uğradığını ve 500 bin lirasının dolandırıldığını iddia etmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şikayet üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde arama yapan polis, bir ruhsatsız tabanca, polis rozeti ve dolandırılan kadına ait banka kartları ele geçirdi.

Zanlının aynı yöntemle çok sayıda kadını dolandırıp taciz ettiği ve benzer suçlardan 15 kaydının bulunduğu tespit edildi.

M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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