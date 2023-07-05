Nestle Türkiye'nin yeni İnsan Kaynakları Direktörü Oktay Cömert oldu

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BURSA (AA) - Nestle Türkiye'nin yeni İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Oktay Cömert getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nestle Türkiye'de 2019 yılından bu yana Teknik ve Üretim Direktörlüğü görevini yürüten Cömert, yeni görevine temmuz ayı itibarıyla başladı.

Nestle Türkiye ailesine 2017 yılında Karacabey Fabrikası'nın müdürü olarak katılan Cömert, iki yıl boyunca 1100 kişilik fabrika ekibine liderlik etti.

Cömert'in rehberliğinde, Nestle Türkiye'nin yerel yatırımlarına ilham veren yoğun fizibilite çalışmaları ve yeni üretim tesisinin kurulumları gerçekleştirildi.



Geliştirmeye ve dönüştürmeye odaklanan "Tek takım, tek yürek" anlayışının uygulandığı teknik ve üretim alanındaki kültürel değişim, Harvard Business School tarafından "Önemli bir değişim hikayesi" tanımıyla rol model olarak gösterildi.

Türkiye'de 11 farklı kategoride 800'ü aşkın ürünü ve 50'ye yakın markasıyla faaliyet gösteren Nestle, Bursa'da bulunan 5 fabrikasında üretim ve ihracat faaliyetlerine devam ediyor.









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