Bursa Hayvanat Bahçesi sakinleri duş ve buzlu meyve servisiyle serinliyor

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BURSA (AA) - Hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulduğu Bursa'daki hayvanat bahçesinin sakinlerine, serinlemeleri için özel hazırlanan buzlu meyvelerden verildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenen Bursa Hayvanat Bahçesi sakinleri, havuzlarda veya hortumlarla sulanarak serinletiliyor.

Hayvanlara türlerine göre özel hazırlanan buzlu meyvelerden de veriliyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bakıcı olan Yasin Yurtlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde hava sıcaklıklarının çok arttığına dikkati çekti.

Sıcak havalarda hayvanları sıcaktan korumaya gayret ettiklerini dile getiren Yurtlu, "Bu sıcak havalarda hayvanları sıcaktan korumak adına suyla ve buzlu meyve servis ederek serinletiyoruz. Elimizden geldiği kadar onların doğasına uygun şekilde daha rahat serinletme koşulları sağlıyoruz." dedi.





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