Bursa'daki Junioshow Fuarı 10 Temmuz'da kapılarını açacak

BURSA (AA) - Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), 10-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneğinden (BEKSİAD) yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonunda BEKSİAD, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) işbirliğiyle Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar, sektör temsilcilerini buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, Türkiye'de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını tek ba­şına karşılayan Bursa'da düzenlenecek Junioshow'da, 80 firmanın, sonbahar kış kreasyonlarını yaklaşık 50 ülkeden gelecek alıcılara tanıtacağını belirtti.

Bursa'nın bebe, çocuk hazır giyim üretiminde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Yıldız, "10-13 Temmuz arasında sektörün kalbi Bursa'da atacak. 0-12 yaş arası sonbahar kış kreasyonundan 10 binlerce model sergilenecek. Ticaret Bakanlığımız ile BTSO destekli alım heyetlerinin de geleceği fuarımız, önemli işbirliklerine zemin oluşturacak ve sektör için itici güç olacak" ifadelerini kullandı.

Yıldız, geleneksel hale gelen fuarın Bursa'nın tanıtımına olduğu kadar şehir ekonomisine de önemli katkı sağladığını kaydetti.