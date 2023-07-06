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        TOFAŞ, ABD'li şutör gard Caleb Homesley'i transfer etti

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:39
        TOFAŞ, ABD'li şutör gard Caleb Homesley'i transfer etti

        BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Caleb Homesley’i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

        Mavi-yeşilliler, yeni sezonun ikinci transferini geçen sezon VTB United League'de BC Zenit Saint Petersburg forması giyen Homesley ile anlaşma sağlayarak gerçekleştirdi.

        Kolej kariyerini NCAA'de Liberty University'de geçiren, özellikle 2021-2022 sezonunda Alman temsilcisi Hamburg Towers'ta sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Homesley, 2022-2023 sezonunu Rusya'da yarı final oynadıkları VTB Ligi'nde 48 maçta 11,2 sayı, 2,9 ribaunt, 1,9 asist, şampiyon oldukları Rusya VTB Super Cup'ta 3 maçta 12,7 sayı, 3,3 ribaunt, 1,7 asist, Gomelsky Cup'ta ise 2 maçta 16 sayı, 3,5 ribaunt, 4 asist ortalama istatistikleriyle tamamlamıştı.

        1996 doğumlu ve 1,98 metre boyundaki Caleb Homesley, şutör gard pozisyonunda görev yapıyor.

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