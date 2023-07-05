Bursa'da bir kişi patronunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, otomobil içinde patronunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde 16 KM 015 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Ekşi'nin (41), bıçaklanarak öldürülmesi olayının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada şüphelinin, Ekşi'nin yanında yaklaşık 9 aydır muhasebeci olarak çalışan H.K.O. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde, Ekşi'nin yanında çalıştığını ve alacak meselesi nedeniyle otomobilde çıkan tartışmada patronunu bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
Murat Ekşi'nin cenazesi, Yıldırım ilçesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.