Bursa'da park yeri kavgasında baba ile oğlu bıçakla yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çırpan Mahallesi İlkbahar Caddesi'nde toptan gıda işiyle uğraşan yabancı uyruklu Ahmet M. ve oğlu Awıs M, ürün indirmek için minibüsü park etmek istedi.

Bu sırada aynı yere araç park etmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişi ile baba ve oğul arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet M. ile Awıs M. bıçakla yaralandı. Kavga sırasında minibüsün camları da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.