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        GÜNCELLEME - Bursa'da patronunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 21:02
        GÜNCELLEME - Bursa'da patronunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, otomobil içinde patronunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde 16 KM 015 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Ekşi'nin (41) bıçaklanarak öldürülmesi olayının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada şüphelinin, Ekşi'nin yanında yaklaşık 9 aydır muhasebeci olarak çalışan H.K.O. olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde, Ekşi'nin yanında çalıştığını ve alacak verecek meselesi nedeniyle otomobilde çıkan tartışmada patronunu bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

        Murat Ekşi'nin cenazesi, Yıldırım ilçesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K.O, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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