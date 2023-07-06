Bursa'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada aralarında yayaların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde E.Ö. (18) yönetimindeki 16 APZ 880 plakalı motosiklet ile M.I. (28) idaresinde 16 MCU 452 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra motosikletlerden birinde bulunan A.G'nin (18) ve araçların savrularak çarptığı yayalardan Z.C. (37) ile B.C. (40) yaralandı.
Durumun bildirilmesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.