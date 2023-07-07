Bursa'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arapzade Mahallesi Erenler Caddesinde seyir halinde olan Emirhan B. (32) idaresindeki 16 BCN 056 plakalı bir otomobil, Selim Ç. (73) idaresindeki 16 AHT 527 plakalı motosiklete kavşakta çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücüsü Selim Ç. yaralandı.
Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.