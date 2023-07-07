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        Bursa'da tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

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        Giriş: 07.07.2023 - 18:59
        Bursa'da tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi, arkadaşı tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

        Muhammet Taşkesen (38), henüz ismi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla hafif ticari araçla Beyazıt Mahallesi 1. Cambaz Sokak'a geldi. Burada taraflar arasında araçta tartışma çıktı. Tartışmada söz konusu arkadaşı tarafından tabancayla vurulan Taşkesen, araçtan inerek kaçmaya çalışırken yere yığıldı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Taşkesen, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, olayın ardından aynı araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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